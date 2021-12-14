Самара, 14 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 находится на лечении в стационарах Самарской области. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. На дому получают лечение 10 218 человек с COVID-19 и 23 488 человек с пневмонией и ОРВИ. При этом снижение пиковых значений составило почти 67% и 30% соответственно.

Отмечается, что в медучреждениях региона сейчас получает лечение 2391 человек с COVID-19, что на 58% меньше, чем было в пиковые дни.

В регионе идет работа по выводу в штатный режим госпиталей, при этом разработан план обратного разворачивания коек в случае ухудшения ситуации.

Сообщается, что в регионе зафиксировано снижение темпов вакцинации от COVID-19. В области прививку от этой инфекции получили 1 593 112 человек (78,3% от плана, 50,5% от населения), повторную вакцинацию прошли свыше 198 тысяч человек (52,9%).

В семи районах охват вакцинацией жителей в возрасте старше 60-ти лет является недостаточным (ниже среднеобластного).

«С сожалением отмечаю, что ряд муниципалитетов не справляется с вакцинацией. Ничем другим, как невниманием к ветеранам, к их здоровью со стороны глав муниципальных образований я это объяснить не могу. Все зависит от вас, от вашего желания прийти на помощь людям, помочь им защитить свое здоровье. Коллеги, организуйте работу должным образом. Я не вижу должной динамики по отстающим муниципальным образованиям», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 13 декабря в регионе за сутки выявили 694 новых носителей коронавируса.