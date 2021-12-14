Кызыл, 14 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Для установления причин отравления воспитанников школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» организовано эпидемиологическое расследование. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Школьная столовая

«Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернат «Тувинский кадетский корпус». 74 ребёнка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков, — написал Ховалыг в своём Instagram. — С утра вызвал всех ответственных, здесь не должно быть полумер, нужны решительные действия. Школа — второй дом для детей, а для детей-сирот — единственный. А дома не должны кормить ребёнка некачественными продуктами, вредить их здоровью. Сейчас проводят эпидемиологическое расследование, которое покажет конкретную причину отравления».

Он подчеркнул, что лица, «допустившие грубейшие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью школы-интерната, понесут ответственность в соответствии с законом».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Кызыле в инфекционную больницу госпитализировали воспитанников школы-интернат №33. По предварительным данным, у них — пищевое отравление

Читайте также: В Туве более 70 детей госпитализировали из школы-интерната с отравлением