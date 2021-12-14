Кызыл, , 07:53 — REGNUM В Кызыле в инфекционную больницу госпитализировали воспитанников школы-интернат №33. По предварительным данным, у детей — пищевое отравление, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Школьная столовая Edu.gov.ru

"Вчера вечером ГУ МЧС региона сообщало о 33 пострадавших, на 5:30 местного времени число госпитализированных увеличилось до 74 человек. По предварительным данным, у детей — пищевое отравление. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — уточняет СМИ.

В школе вводятся карантинные мероприятия.