В Якутии открыли обсерватор для потенциальных носителей штамма «Омикрон»
Якутск, 14 декабря, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Жителей Якутии, прибывающих из стран, где выявлен штамм коронавируса «Омикрон», будут помещать в специальный обсерватор. Он уже начал работать в республике, сообщила 14 декабря заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
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По информации News.Ykt.ru, местонахождение обсервационного отделения не разглашается. В обсерваторе будут размещать на две недели якутян, прибывших из стран Африки и Юго-Восточной Азии. Посетителям изоляционного отделения предстоит также сделать два ПЦР-теста: на вторые и десятые-двенадцатые сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, исследование эффективности российских вакцин от COVID-19 применительно к новому штамму «Омикрон» может занять до трёх недель. Такой срок анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.