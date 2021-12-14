Кемерово, 14 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6157 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 12 440 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 79 445 случаев заражения коронавирусом, 71 658 человек выздоровели, 1630 пациентов скончались.