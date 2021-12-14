Улан-Удэ, 14 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки, 14 декабря, подтверждено 10 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом (+2 за сутки). Общее число жертв составляет уже 2294 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всего в республике выявлено уже 73 022 случаев коронавируса (+227). Из выявленных за прошедшие сутки больных — 185 обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 — 66 918 (+257) человек. В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1253 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 993.

В отделениях реанимации находится 125 пациента (из них старше 65 лет — 78), на ИВЛ — 77 пациентов (из них старше 65 — 51), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 57. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1609 коек: занято — 1253, свободно — 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,9%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2557 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее общее число жертв составляет уже 2284 человека. Из выявленных за прошедшие сутки больных — 190 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

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