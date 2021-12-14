Кемерово, 14 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 декабря, за прошедшие сутки выявлено 352 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 354 случая.

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«Кемерово — 68, Новокузнецк — 44, Междуреченск — 38, Белово — 21, Новокузнецкий МР — 17, Юрга — 16, Мыски — 14, Анжеро-Судженск — 12, Ленинск-Кузнецкий — 12, Березовский — десять, Осинники — десять, Прокопьевск — десять, Калтан — восемь, Топкинским МО — восемь, Яшкинский МО — восемь, Гурьевский МО — семь, Юргинский МО — семь, Яйский МО — семь, Тисульский МО — пять, Полысаево — четыре, Тайга — четыре, Кемеровский МО — четыре, Мариинский МО — три, Промышленновский МО — три, Киселевск — два, Краснобродкий — два, Беловский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Ижморский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 251 пациент выздоровел, пятеро скончались.