Пермь, 14 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. При помощи введения системы QR-кодов власти попытались добавить гражданам новых обязательств, которые не устраивают население. Выразил свою точку зрения в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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По его мнению, не имеет смысла говорить, о том, что же лучше: сертификат о вакцинации или QR-код.

«Если сертификат о вакцинации — это более-менее понятный документ о наличии прививки, то коды — это маркировка товара» — сказал Логинов.

Политтехнолог отметил, что QR-коды вызвали массовое недовольство в обществе. «Заражение падают, стандартные меры действуют, посмотрим, как требовательны дальше будут отдельные чиновники и руководители организаций, производящие вакцину» — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме готовят к рассмотрению проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он касается посещения общественных мест и массовых мероприятий по QR-кодам.