Салехард, 14 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. На Ямале отстранённые от работы непривитые от COVID-19 сотрудники вернулись в трудовые коллективы с 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

PublicDomainPictures Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко издала постановление №36, которым отменила обязанность работодателей отстранять от работы непривитых от COVID-19 сотрудников, занятых в определенных сферах деятельности.

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО отмечают, что это стало возможным благодаря снижению показателя суточных заражений коронавирусом и увеличению числа вакцинированных от COVID-19.