Якутск, , 07:25 — REGNUM В Якутии 14 декабря на сессии Госсобрания республики большинство депутатов поддержали инициативу ввести пропускной режим по QR-кодам по всей стране. Региональный парламент направит в Госдуму положительный отзыв, несмотря на протестные голоса представителей двух партий и около 7 тыс. подписей якутян, несогласных с этим законопроектом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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«За» проголосовали 43 депутата («Единая Россия» и ЛДПР»), против — 12 (КПРФ и «Справедливая Россия — за правду»), один народный избранник воздержался. Докладчик, председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров назвал задачей законопроекта о QR-кодах защиту от угрозы распространения коронавирусной инфекции и способ поддержать предпринимателей отменой антиковидных ограничений.

Одобрив законопроект, депутаты Якутии предложили доработать его во втором чтении. Они считают нужным прописать отдельные правила для несовершеннолетних, учесть переболевших бессимптомно или за границей, либо привитых иностранными вакцинами, а также тех, у кого есть аутоиммунные заболевания. Помимо QR-кодов народные избранники считают нужным дополнить перечень документов, дающих право пропуска, результатами исследований методом ИХА.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные публичные слушания на тему введения QR-кодов на федеральном уровне в Якутии проводить не стали. За одобрение законопроекта в региональном парламенте выдали итоги круглого стола, на тему QR-кодов, который, как отмечал политолог Виталий Обедин, «прошёл очень неровно, очень неоднозначно».