Салехард, 14 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. На Ямале за весь 2021 год выявили лишь четыре факта использования подложных документов о вакцинации против COVID-19 и прохождения ПЦР-тестов без их фактического проведения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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Фиктивные справки были предоставлены в Новом Уренгое, Ноябрьске и в Тазовском районе. По фактам были возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Виновные поплатились штрафами на 30 тыс. рублей каждый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике Коми расследуют дело о массовой подделке ПЦР-тестирования на коронавирус.