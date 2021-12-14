Владивосток, 14 декабря, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Приморье проходят проверки предприятий по соблюдению темпов вакцинации. Против злостных нарушителей уже возбуждены семь административных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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По информации Роспотребнадзора среди нарушителей — транспортные компании, предприятия торговли и пищевой промышленности.

«Проверочные мероприятия продолжаются, те организации, в которых зафиксированы нарушения, ждут значительные штрафы, не исключена приостановка их деятельности», — пояснили специалисты Роспотребнадзора.

Продолжают работать и административные комиссии — проверяют соблюдение санитарных мер в общественных местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье регистрируют рост заражений коронавирусом среди школьников и пожилых. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с COVID-19, заболеваемость по-прежнему высокая.