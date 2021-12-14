Пекин, 14 декабря, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Ожидается, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковую часть Китая, находящиеся в фактическом использовании превысят 1 трлн юаней, или $157,49 млрд в 2021 году, сообщил представитель Министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

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За последние два десятилетия, прошедшие с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию, страна добилась заметного прогресса в использовании иностранных инвестиций, сообщил на виртуальной пресс-конференции 9 декабря представитель министерства Гао Фэн.

По словам Гао, приток ПИИ в 2020 году составил 999,98 млрд юаней, резко увеличившись на 157,7% по сравнению с 338 млрд юаней, зарегистрированными в 2001 году.

Китай еще больше сократит негативный список для иностранных инвестиций, упростит услуги для предприятий и проектов, финансируемых из-за рубежа, а также будет способствовать созданию правовой, международной и удобной бизнес-среды для распространения своих рыночных возможностей по всему миру.