Владивосток, 14 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Приморье регистрируют рост заражений коронавирусом среди школьников и пожилых. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с COVID-19, заболеваемость по-прежнему высокая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наблюдается рост заболеваемости на 25% среди подростков 15−16 лет и на 7% среди людей старше 65 лет.

Медики также отмечают и рост заражений гриппом.

На 14 декабря в Приморье уже привились от коронавируса 856 624 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, исследование эффективности российских вакцин от COVID-19 применительно к новому штамму «Омикрон» может занять до трех недель.