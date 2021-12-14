Тегеран, 14 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 13 декабря посол Казахстана в Тегеране Асхат Оразбай заявил, что за первые девять месяцев 2021 года товарооборот между Ираном и Казахстаном вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Оразбай выступил с речью на церемонии, посвященной 30-летию Дня независимости Казахстана.

Как заявил посол, Иран являлся одним из первых государств в мире, официально признавших независимость Казахстана [в декабре 1992 года], при этом его страна никогда не забудет об этом.

Говоря о значительной поддержке Казахстана со стороны Ирана на международной арене, дипломат отметил, что его страна также не оставила Исламскую Республику в одиночестве в трудные периоды, поскольку Казахстан провел два раунда ядерных переговоров в 2013 году и готов оказать помощь в этом отношении в будущем.

Он также выразил надежду, что предстоящий визит президента Казахстана в Иран, запланированный на 2022 год, ознаменует начало нового этапа двустороннего сотрудничества.