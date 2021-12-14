Москва, 14 декабря 2021, 01:49 — REGNUM Состоявшаяся 26 ноября 2021 года в Сочи встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева была необходима для того, чтобы стороны могли спустя год после прекращения 44-дневной войны оценить ход выполнения трёхсторонних договоренностей и обсудить необходимые шаги для нормализации ситуации и достижения прочного мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Primeminister.am

Встреча, по мнению политолога, также продемонстрировала ведущую роль России в процессе урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Самым большим достижением встречи является тот факт, что в итоговом заявлении стороны подчеркнули важный вклад Российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе, считает эксперт.

«Акцентирую внимание именно на этом положении трехстороннего заявления от 26 ноября 2021 года, так как оно в некоторым смысле является знаковым, принимая во внимание нежелание Азербайджана согласовывать мандат миротворческих сил России и публичные заявления Баку о том, что российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе временно. Таким образом, на фоне нескрываемого желания азербайджанских властей выпроводить российских миротворцев из Карабаха включение данного пункта в трехстороннее заявление является положительным знаком», — сказала Овсепян.

«Что касается перспектив выполнения достигнутых на встрече в Сочи договоренностей в целом, то они во многом будут зависеть от готовности Азербайджана отказаться от языка угроз и добросовестного выполнениям им взятых обязательств. К сожалению, действия Баку до и после сочинской встречи не вселяют оптимизма. Азербайджан до сих пор не выполнил пункт заявления от 9 ноября 2020 года относительно освобождения военнопленных. Баку также время от времени пытается продвинуться вглубь территории Армении, тем самым нарушая первый пункт упомянутого заявления, который предписывает сторонам прекратить боевые действия и останавливаться на занимаемых позициях. По возвращении из Сочи президент Азербайджана незамедлительно возобновил публичные угрозы в адрес Армении», — заявила эксперт.

Как считает политолог, сама 44-дневная война является грубым нарушением Азербайджаном своих обязательств по исключительно мирному решению конфликта, взятых как перед международным сообществом в целом, так и перед странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в частности.

Напомним, что 26 ноября в Сочи при посредничестве Владимира Путина состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, по итогом которой, было принято своместное трёхстороннее заявление.