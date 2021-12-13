Вена, 14 декабря, 2021, 00:51 — ИА Регнум. 13 декабря 19-летний нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и национальной сборной Германии по футболу Карим Адейеми прокомментировал интерес со стороны «Барселоны»: «Я горжусь тем, что «Барселона» хочет меня. Это все-таки один из лучших клубов мира. «Барса» в моем будущем? Конечно. Если появится шанс, я готов», — цитирует Адейеми журналист Фабрицио Романо.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что на Карима Адейеми претендует мюнхенская «Бавария», которая видит в 19-летнем нападающем замену Роберту Левандовскому.

В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 28-ми матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.