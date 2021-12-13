Минск, , 22:33 — REGNUM Новое уголовное дело в отношении бывшего министра культуры и посла Белоруссии в европейских странах Павла Латушко возбудила белорусская генпрокуратура. Сбежавшему в Варшаву националисту «инкриминировано совершение преступления против интересов службы по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщила 13 декабря пресс-служба белорусского ведомства.

Павел Латушко Gov.by

Генпрокуратура сообщила, что Латушко в бытность министром культуры Белоруссии «являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, в 2012 году из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об отсутствии в соответствии с законодательством оснований для финансирования за счет бюджета Республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012−2013 годы». На основании действия Латушко департамент по кинематографии минкультуры республики заключил с кинопроизводителями договоры и «незаконно профинансировал производство указанных фильмов», сказано в официальном сообщении.

Обосновывая виновность Латушко, в генпрокуратуре отметили, что его якобы незаконные действия «повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере». В официальном сообщении подчёркнуто: «Противоправные действия Латушко П.П. квалифицированы как превышение служебных полномочий».

Напомним, Павла Латушко на должность министра культуры Белоруссии назначил Александр Лукашенко. Бывшему комсомольскому работнику было поручено осуществлять протоколы поручений президента по русофобской «белорусизации». Спустя много дет после перевода Латушко с министерской должности на дипломатическую работу, а затем на должность директора государственного Купаловского театра, у белорусских «правоохранителей» не появлялось вопросов к чиновнику, которого Лукашенко позже назвал своим «прикорытником» и стал коверкать его фамилию во время публичных выступлений.

Латушко бежал в Варшаву в разгар массовых протестных выступлений 2020 года на автомобиле польского посла. В столице Польши отставной белорусский чиновник возглавил поддержанную западными спецслужбами инициативу «Народное антикризисное управление», действующее параллельно с «офисом Светланы Тихановской» — оппозиционерки, обвиняемой вместе с Латушко в преступлениях против белорусского государства.