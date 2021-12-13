Вашингтон, 13 декабря, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Жертвы сексуальных домогательств со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара достигли мирового соглашения на сумму $380 млн с Федерацией гимнастики и Олимпийским и Паралимпийским комитетом США (USOPC) после пятилетней судебной тяжбы, сообщил 13 декабря Reuters адвокат нескольких гимнасток.

Wnmufm.org Доктор Ларри Нассар

Олимпийский комитет также согласился выделить некоторые места в совете директоров для пострадавших и внедрить ряд нововведений в своей политике, направленных на защиту спортсменов.

Ранее Ларри Нассар был приговорён к тюремному сроку от 40 до 125 лет по делу о сексуальных домогательствах к гимнасткам сборной США. Бывший врач признал себя виновным по трём пунктам обвинения.

Для Нассара этот приговор стал третьим по счёту. В декабре 2017 года он был приговорён к 60 годам заключения за хранение детской порнографии, а в январе 2018 года был осуждён на срок от 40 до 175 летпосле признания себя виновным в общей сложности по десяти пунктам обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Напомним, скандал с участием Ларри Нассара разгорелся в ноябре 2016 года, когда гимнастка сборной США Джейми Данцшер подала на него в суд. Она обвинила бывшего врача в сексуальных домогательствах.

В ноябре 2017 года Нассар признался, что приставал к несовершеннолетним девочкам, при этом его обвиняли в неподобающем поведении по отношению более чем к 130 спортсменкам.

В результате скандала руководство Федерации спортивной гимнастики США ушло в отставку в полном составе, выполнив требование национального олимпийского комитета страны.