Сочи, Краснодарский край, 13 декабря, 2021, 21:47 — ИА Регнум. 13 декабря в Сочи на стадионе «Фишт» «Сочи» в последнем матче 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал крупную победу над московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Первый мяч на 28-й минуте встречи забил эквадорский центральный полузащитник Кристиан Нобоа ударом с пенальти — 1:0. В конце второй половины экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через восемь минут Артур Юсупов довел счет до разгромного, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 3:0.

Желтые карточки получили Михаил Игнатов (27'), Артур Юсупов (36'), Данила Прохин (45+3'), Ибрагим Цаллагов (48'), Родриго (63'), Самуэль Жиго (79'), Зелимхан Бакаев (90'), Денис Адамов (90+1') и Ивелин Попов (90+3'). Красные карточки получили Кристиан Нобоа (66') и Максимилиано Кауфриз (90+6'). На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Валерий Данченко и Роман Усачев.

Статистика матча («Сочи"/ «Спартак»)

Удары 6/25

Удары в створ 4/8

Владение 42%/58%

Угловые 3/17

Нарушения 14/8

Составы команд:

«Сочи»: Адамов, Родриго, Прохин (Маммана, 46'), Юрганов, Терехов, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Заика (Маргасов, 90'), Барсов (Попов, 67'), Жоаозиньо (Бурмистров, 67').

«Спартак»: Селихов, Кауфриз, Жиго, Джикия, Ломовицкий (Шитов, 88'), Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев, Игнатов (Мелкадзе, 59'), Промес.

«Сочи», одержав десятую победу в сезоне и набрав 31 очко, обошел ЦСКА и занял третью позицию в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» ушел на зимний перерыв на девятой строчке.