Москва, 13 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вынуждена будет извиняться перед Россией. Об этом при помощи телемоста 13 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, сейчас немецкий политик позволяет себе резкие высказывания в адрес России. Однако в будущем ей придется вести переговоры с российской стороной и на них Бербок не сможет позволить себе подобную риторику.

«Я хочу посмотреть, как госпожа Бербок будет проводить свои первые встречи с господином Лавровым, министром иностранных дел Турции, с китайским министром иностранных дел. Там будет другой разговор. У нее шансов нет такой риторикой чего-то добиться. Ей придется извиниться», — сказал Рар.