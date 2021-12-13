София, 13 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Избранный премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о намерении «коренным образом изменить систему контактов граждан с властью в стране». По его словам, в ближайшее время каждый желающий сможет выразить свое недовольство относительно действий правительства, а также внести собственные предложения в работу кабинета министров, пишет 13 декабря софийская газета «Факты».

Дарья Драй ИА REGNUM Люди на Невском проспекте

Петков "Я буду совершать прогулки от здания Совета министров в Софии по центральным столичным улицам, хочу непосредственно и часто общаться с простыми людьми. Обещаю, что буду прислушиваться к каждому мнению».

Кроме того, новый руководитель болгарского правительства призвал все политические силы страны к диалогу с общественностью. «По сути, ради этого мы и работаем», — резюмировал Петков.

Напомним, в ходе голосования в парламенте Болгарии 13 декабря свои голоса за новое правительство во главе с Петковым отдали 134 депутата, против — 104 парламентария.