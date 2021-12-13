Стокгольм, , 20:36 — REGNUM 12 декабря в интервью новостному агентству TT министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон раскритиковал работу отделения полиции Швеции в Стокгольме. Однако финансовый управляющий (мэр) Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр критику Йоханссон не разделила и призвала его принести извинения обиженным полицейским, передает новостной портал Omni.

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Как сообщало ИА REGNUM, объектом критики министра Йоханссон стали кадровики и начальство столичной полиции Стокгольма за то, что те не уложились в сроки по найму новых полицейских на службу. В свою же очередь Йерльмюр в интервью TT обратила внимание Йоханссона на то, что он на протяжении многих лет лично обладал министерскими портфелями в правительстве Швеции во главе с «Социал-демократами» и курировал вопросы, связанные с правоохранительной деятельностью:

«Я думаю, что полицейские заслуживают извинений от Моргана Йоханссона, когда он теперь критикует, что их слишком мало, ведь именно он лично несет за это ответственность на протяжении двух сроков полномочий правительства».

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