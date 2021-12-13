Минск, 13 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В экономической интеграции Союзного государства России и Белоруссии стороны учитывают ошибки Евросоюза и не ставят перед собой «никаких сроков — 2025, 2030 или какой-то там год», стремясь пошагово решать проблемы. Об этом 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Говоря о реализации подписанных 4 ноября с Владимиром Путиным 28 «союзных программ» объединения Белоруссии и России, Лукашенко сообщил: «Думаю, что в ближайшие пять лет мы задачи по этим программам решим».

Он также выразил уверенность, что Союзное государство России и Белоруссии «будет более продвинутым и более стабильным», чем Евросоюз. «Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства — из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», — пояснил руководитель постсоветской республики.

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«То есть мы хотим по основным направлениям формирования союза продвинуться еще больше, унифицировать процессы, которые происходят на этом пространстве. Словом, это приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве», — цитирует белорусское госинформагентство БелТА интервью Лукашенко турецкому медиа-холдингу.

Говоря об интеграционных успехах, Лукашенко сказал: «Мы очень серьезно продвинулись в предоставлении равных прав для граждан Белоруссии и России. Между россиянами и белорусами практически нет никакой разницы ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в гуманитарном, культурном пространстве. Мы создали равные условия для наших граждан».

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