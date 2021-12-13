Тирана, 13 декабря, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Бывшего генерального прокурора Албании Адриатика Лалу 13 декабря арестовали в Риме. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lapsi.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Прокурор

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 сентября 2021 г. Специальный апелляционный суд вынес приговор об осуждении Лалы на два года тюремного заключения и постановил о конфискации его собственности за незадекларированные расходы.

Напомним, ранее Лала публично вступал в полемику с США.