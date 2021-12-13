Лондон, 13 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Порядка 750 военных медиков направлены властями Британии на борьбу с коронавирусной эпидемией в Англии и Шотландии, сообщает 13 декабря телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По данным телеканала, из этого числа около 600 военных должны осуществлять вакцинацию жителей Англии, а остальные 150 будут прививать население Шотландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Британии заказало компаниям Moderna и Pfizer дополнительные 114 млн доз вакцины от коронавируса.

При этом британские СМИ активно обсуждают смерть первого жителя Британии, у которого было выявлено заражение штаммом коронавируса «Омикрон».