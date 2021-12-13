Владимир, 13 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Во Владимирской области 13 декабря подтверждено 297 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 76 тыс. 408 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 58 тыс. 35 пациентов, в том числе 237 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2847 человек. За последние сутки подтверждено 17 новых летальных случаев.