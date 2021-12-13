Петрозаводск, 13 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 216 инфицированных коронавирусом, что на 11 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом 13 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. Среди новых носителей есть 35 детей.

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Среди тех, кто заразился коронавирусом, привитыми оказались лишь восемь человек, остальные 208 (96,3%) не были вакцинированы. В ковидных стационарах региона в настоящий момент получают лечение 719 пациентов, в состоянии средней тяжести — 643 человека, в тяжёлом — 73, и все они также не были привиты.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных», — отметил в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 86 638 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 549 детей. Выздоровели с начала пандемии 81 716 человек, в том числе 1021 ребенок, за последние сутки выписаны 213 человек. За сутки зарегистрированы четыре умерших от коронавирусной инфекции, столько же, сколько и днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1126 жителей Карелии.