Липецк, 13 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Липецкой области 13 декабря подтверждено 339 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Всего на территории региона было выявлено 79 тыс. 280 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 71 тыс. 582 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 174 — за последние сутки.

За весь период скончались 2586 человек. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.