Калуга, 13 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Калужские учреждения культуры, предприятия общепита, спортивные и другие массово-развлекательные учреждения с 15 декабря готовы принять зрителей и посетителей при наличии QR-кодов. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на эксперта управления административно-технического контроля по Калужской области Татьяну Матюхину.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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По её словам, согласно вводимым ограничительным мерам, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции, вход также открыт тем, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев, гостям с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа и вакцинированным гражданам. Сотрудники областного управления посетили более 60 учреждений, где руководителям лично была вручена памятка с новым ограничениями. Невыполнение правил при введённом режиме повышенной готовности влечет за собой наказание в виде административного штрафа. Так гражданам без двумерного штрих-кода о вакцинации или перенесённом заболевании придется заплатить от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тысяч, а для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

«Сегодня QR-коды — это необходимость. Для того чтобы попасть в учреждения культуры, обязательно нужно иметь QR-код либо медицинскую справку, подтверждающую вакцинацию, — на самом деле это не несет в себе никаких сложностей». Учреждения культуры области готовы к приему по QR-кодам, для этого закуплены сканеры, обучен персонал, — это не должно стать преградой для посещения концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов и других массовых мероприятий. Мы заранее предупреждали о введении QR-кодов и поэтому не хотелось бы недопонимания или возникновения конфликтных ситуаций», — заявила заместитель министра культуры Калужской области Анастасия Абрамова .

Директор Музея Трёх цариц в Мещовске Наталья Мелюченкова напомнила будущим посетителям не забывать о QR-коде.

«Музей является частью Императорского маршрута Калужской области. К нам приезжают паломники, туристы из различных мест не только нашего региона, но и всей России. В связи с непростой ситуацией по коронавирусу очень важно, чтобы такие общественные места посещали туристы и гости, имеющие QR-коды. Их наличие указывает на то, что человек сделал прививку и защищён. — считает Наталья Мелюченкова.

Директор Калужского театра кукол Алексей Соколов напомнил, что в нынешней серьезной ситуации пандемии особо важно соблюдать установленные правила. Это в первую очередь относится к детским учреждениям.

«И, конечно, вакцинироваться — это наша безопасность, в первую очередь — безопасность наших детей и родителей. Тем более что по постановлению правительства области с 15 декабря посещение культурных мероприятий будет допускаться только при наличии QR-кодов. Для этого все условия в учреждениях культуры, в частности, в Калужском театре кукол, созданы», — подчеркнул Алексей Соколов.