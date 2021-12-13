Мурманск, 13 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 159 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 88 916, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, в областном центре число заболевших пополнили 54 человека, в Североморске — 20, в Кандалакшском районе — 16. Всего на лечении с инфекцией находятся 15 763 жителя Кольского Заполярья.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти разрешили родителям дошкольников посетить новогодние утренники в детских садах.