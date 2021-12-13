Москва, 13 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В 2022 году российский рынок новых автомобилей, скорее всего, покажет падение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Скорее всего, в 2022 году сбудется пессимистичный сценарий, и российский автомобильный рынок покажет минус 2,6% по сравнению с показателями 2021 года, — сказал Чередниченко. — Основная причина — дефицит на рынке готовой продукции при одновременном росте цен. По прогнозам, дефицит закончится во второй половине 2022 года. Это приводит к тому, что потребители все активнее переходят к альтернативным вариантам».

Во-первых, как пояснил экономист, всё большее развитие получает вторичный рынок автомобилей при одновременном увеличении их (автомобилей) жизненного цикла.

«Во-вторых, наблюдаемый сегодня сговор автодилеров, результатом которого является увеличение отпускных цен автомобилей на 25−40% относительно рекомендованных производителями, провоцирует развитие рынков аренды авто. В случае, если аренда осуществляется на короткий срок, авто предоставляются профильными компаниями, оказывающими услуги каршеринга», — заявил Чередниченко.

Если же речь идет о долгосрочной аренде, которая сейчас получает наиболее активное развитие, то, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры экономического анализа и корпоративного управления производством и экспортом высокотехнологичной продукции государственной корпорации «Ростех» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарина Сизова, автопроизводители, как правило, предоставляют автомобили напрямую, минуя дилерские центры (лишь используя их в качестве «точки выдачи»).

«Это тоже добавляет минусов к статистике продаж», — сказала Сизова.

По ее словам, в 2022 году на российском авторынке укрепятся те бренды, которые изначально предлагают более привлекательные ценовые условия. А под этот критерий подходят российские и китайские производители.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, автомобильный рынок в России занял второе место в Европе по итогам продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в ноябре 2021 года.