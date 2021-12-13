Энгельс, Саратовская область, 13 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Саратовской области после жалобы 70-летней женщины организована доследственная проверка. О нарушении стало известно после публикации в интернете, сообщает следственное управление СКР по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

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Как уточняет ведомство, по данным СМИ, пожилая жительница была госпитализирована в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1 из-за высокого давления, где заболела ковидом и была переведена в инфекционный госпиталь. В связи с ненадлежащим уходом со стороны медперсонала клиники, а также из-за смерти супруга женщина просила выписать её домой. При выписке сотрудница госпиталя повезла пациентку на каталке к выходу, но коляска не прошла в дверной проём. Медик предложила женщине самостоятельно перемещаться, а при отсутствии возможности, ползти и насмехалась над пенсионеркой. При поступлении в ковидный стационар у пациентки диагностировали 90% поражения лёгких. За полтора месяца лечения поражение одного лёгкого снизилось до 85%, другого — до 70%, также сохранялся воспалительный процесс. Женщина сильно похудела, во рту образовались язвы, на руках и ногах появились синяки. Из-за отношения медперсонала пострадавшая отказывается повторно ложиться в больницу, опасаясь подобного ухода.

Организована проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в приемном отделении ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1» доставили в лежачей каталке 57-летнего пациента в состоянии алкогольного опьянения. Санитары больницы оставили пациента лежащим на полу без оказания медпомощи.

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