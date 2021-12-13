Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Президент США Джо Байден одобрил выделение федеральных средств на помощь пострадавшему от урагана штату Кентукки, а также по просьбе губернатора штата Энди Бешира объявил о стихийном бедствии в нескольких регионах, сообщает 13 декабря The Washington Post.

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Объявление о стихийном бедствии позволит жертвам урагана получить доступ к федеральным деньгам. Средства пойдут на помощь пострадавшим в таких округах Кентукки, как Колдуэлл, Фултон, Грейвс, Хопкинс, Маршалл, Мюленберг, Тейлор и Уоррен.

Напомним, что число жертв торнадо, обрушившегося на ряд штатов США, превышает 80 человек. Губернатор Кентукки заявил, что торнадо унесло жизни по крайней мере 80 человек. При этом количество смертей может превышать 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, среди городов самый большой урон стихия нанесла небольшому городу Мэйфилд, в котором проживают 10 тысяч человек. Здесь обрушилась крыша на свечном заводе, стихией полностью разрушены полицейский участок и пожарная станция. Пострадали множество жилых домов и комплекс административных зданий. Мэр города Кэти Стюарт О`Нан заявила, что люди находятся в растерянности, так как им негде ночевать, многие жители города также работали на разрушенном стихией заводе.

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