Берлин, 13 декабря, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Сберегательные банки в Германии работают над проектом, который позволит им в будущем торговать спорными цифровыми валютами, такими как Bitcoin или Ethereum, говорится в опуликованном 13 декабря отчете делового журнала Capital.

В случае реализации данный проект будет иметь взрывной эффект для европейского банковского ландшафта, пишет журнал Spiegel.

Отмечается, что в прошлом криптовалютную торговлю в ФРГ предлагали в основном специальные сервисы. На некоторое время на рынок также вышли признанные поставщики платежных услуг, такие как PayPal, однако крупные банки пока не решаются взяться за это дело.

Цены на криптовалюты в последнее время резко выросли. В начале 2021 года стоимость Bitcoin составляла около 24 000 евро, и за год она практически удвоилась, однако в начале декабря курс снова упал и криптовалюта потеряла около 30% стоимости.