Чебоксары, , 16:39 — REGNUM В Новочебоксарске вынесен приговор за продажу мини-камеры, использованной при сдаче экзамена в ГИБДД на получение водительских прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Экзамен Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Под уголовное преследование попал 34-летний новочебоксарец. Следствие полагает, что летом 2021 года он заказал в интернете видеорегистратор и мини-гарнитуру для дистанционного прослушивания.

«Оборудование он закрепил на рубашке с сокрытием видеокамеры за пуговицей», — говорят правоохранители.

По данным надзорного ведомства, в нарушение закона злоумышленник продал устройства своему знакомому, который использовал их при сдаче экзамена в ГИБДД на право управления транспортными средствами.

Новочебоксарский суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ («Незаконный сбыт спецсредств, предназначенных для негласного получения информации»). Приговором суда он оштрафован на 40 тыс. рублей штрафа. Решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Вурнарском районе Чувашии вынесено судебное решение по делу о приобретении видеокамеры в виде пуговицы, которая была использована при сдаче экзамена на получение водительских прав. Фигурантов уголовного дела оштрафовали.

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