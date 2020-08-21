Чебоксары, , 10:02 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии вынесено судебное решение по делу о приобретении видеокамеры в виде пуговицы, которая была использована при сдаче экзамена на получение водительских прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что 11 декабря 2019 года директор автошколы за 30 тыс. рублей передал 27-летнему парню маленький микрофон и миниатюрную видеокамеру, которая по внешнему виду похожа на пуговицу. Данные средства предназначены для дистанционного прослушивания в режиме реального времени.

«Это совершено при пособничестве 41-летнего сотрудника автошколы, который заранее продемонстрировал техническое средство покупателю, а затем сообщил дату и место встречи с продавцом», — говорят в ведомстве.

В следственном управлении также полагают, что в тот же день курсант использовал полученные технические средства при сдаче экзамена на право управления транспортными средствами в ГИБДД. Его действия пресечены полицией.

Трем мужчинами в зависимости от роли и степени участия инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 — ст. 138.1 УК РФ («Незаконные сбыт и приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации», «Пособничество в его незаконном сбыте»).

Поскольку фигуранты уголовного дела ранее не судимы и вину признали, то уголовные дела судом прекращены. Каждому назначен штраф, размер варьируется от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Моргаушском районе Чувашии 45-летний мужчина осуждён за использование видеокамеры под видом пуговицы. Это устройство было обнаружено при сдаче экзамена на получение водительских прав. Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года сельчанин заказал за 25 тыс. рублей миниатюрную видеокамеру, закамуфлированную под пуговицу.

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