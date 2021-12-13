Краснотурьинск, Свердловская область, 13 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. К решению вопроса о реорганизации в Краснотурьинске Свердловской области индустриального колледжа привлекут представителей родительской общественности. Включить их в процесс выработки оптимальных решений решил министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов с учётом позиции студентов и родителей, сообщает областной Департамент информполитики.

(сс) Tamarcus Brown Учеба

В состав специальной рабочей группы также войдут представители предприятий-работодателей. Возглавит её заместитель министра.

В департаменте добавили, что предполагаемые преобразования никак не отразятся ни на студентах, ни на преподавательском составе, ни на учебном плане. «Изменения главным образом нацелены на создание условий, позволяющих вести подготовку специалистов в соответствии со всеми современными образовательными стандартами», — подчеркнули в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, часть преподавателей и родителей выступили против реорганизации. Одни боятся сокращений персонала, а другие — того, что учащимся будут выданы дипломы об окончании политехникума, а не индустриального колледжа.