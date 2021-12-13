Нарьян-Мар, , 16:30 — REGNUM В Ненецком автономном округе вакцинацию от ковида прошли 22 679 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

Вакцинация Cap.ru

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«Прививочная кампания продолжается. Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились 25 903 человека. Для вакцинации жителям округа доступны три вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», — сообщили в ведомстве.

По данным департамента, на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 187 жителей НАО, 27 из них госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 29 558 носителей коронавируса.