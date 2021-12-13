Рига, , 16:27 — REGNUM Комплекс зданий Рижского технического университета был построен в 1960-е годы, теперь крупнейший технический вуз страны покидает свое привычное место. Об этом сообщило латвийское «Радио 4», отмечая, что понедельник, 13 декабря 2021 года войдет в историю высшего образования страны.

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С центрального здания университета на улице Калькю, 1, снята табличка с названием вуза. Ректор Леонид Рибицкис сообщил радио, что вуз переезжает в студенческий городок на Кипсалу, где с 1960-х годов возводилось здание общежития вуза, а теперь строятся другие здания.

По признанию ректора, переезд становился неизбежным по мере старения основного здания вуза: «Уже в середине 1960-х появились трещины, фундамент опускался. На стороне, которая ближе к реке, фундамент был сделан некачественно. Сейчас верхняя часть уже более чем на 20 сантиметров отклонилась от нормального положения. Это здание начнет рушиться, его надо сносить».

В свою очередь, архитектор Зайга Гайле считает, что сносить здание ни в коем случае нельзя, несмотря на трещины: «Дом очень крепкий, светлый, он очень хорошо построен. Это типичное сталинское здание, с узорами, шикарной обшивкой фасада, с роскошным большим залом».

Судьбу комплекса зданий решат городские власти Риги, которым принадлежит недвижимость.