Москва, , 16:20 — REGNUM Рост ВВП России по итогам 2021 года может превысить прогноз Минэкономразвития в 4,2%. Об этом заявил 13 декабря глава министерства Максим Решетников.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

«Октябрьская статистика вышла достаточно сильная — за десять месяцев у нас темп роста ВВП составил 4,6%, по нашей оценке. Это позволяет нам ожидать итоги года даже чуть лучше наших оценок ожидать, которые мы делали в августе-сентябре», — сказал министр на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Напомним, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, заложенному в законе о федеральном бюджете, рост ВВП России по итогам в 2021 года должен составить 4,2%, а в 2022 году — замедлиться до 3%.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что роста ВВП в октябре ускорился до 4,9% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, аза январь-октябрь рост показателя составил 4,6%.