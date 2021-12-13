Улан-Удэ, 13 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки, 12 декабря, подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв составляет уже 2284 человека. Из выявленных за прошедшие сутки больных — 190 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 — 66 661 (+316) человек. В стационарах Бурятии получают лечение 1282 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 1043.

В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет — 83), на ИВЛ — 76 пациентов (из них старше 65 — 49), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 60. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1578 коек: занято — 1282, свободно — 296 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бурятии скончались двое пациентов с коронавирусом в возрасте младше 65 лет и три человека старше этого возраста.

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