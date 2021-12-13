Москва, 13 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. На случай распространения в России штамма коронавируса «Омикрон» у правительства разработан специальный план, заявила 13 декабря вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме.

Government.ru Татьяна Голикова

Голикова «Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «Омикрона», и его направили на соответствующий доклад».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голикова за заседании рассказала, что в стране в 1 июле стартовала двухэтапная углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19.