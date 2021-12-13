Орел, 13 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. QR-коды, как и сертификаты о вакцинации, не только не помогают в борьбе с пандемией, но и приводят к прямо противоположным результатам. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Я считаю, что в нынешней ситуации QR-коды, сертификаты объединяет одно — они ограничивают права граждан, закрепленные в Конституции. Применяемые методы не только не помогают в борьбе с пандемией, а приводят к прямо противоположным результатам. Кроме того, говоря о вакцинации, мы можем скатиться к сегрегации людей на «привитых» и «непривитых», — уверен Перелыгин.

«Не хочется сводиться к конспирологическим теориям по поводу введения QR-кодов, почему именно сейчас, а не тогда. Задача властей — услышать людей и предпринять меры, способствующие их защите, а также применять альтернативы принудительной вакцинации: увеличить расходы на здравоохранение, в том числе на бесплатное ПЦР-тестирование, разрабатывать новые препараты для лечения вируса», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обсуждается законопроект, внесённый правительством в Госдуму, который предполагает предъявление QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест.