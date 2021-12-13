София, , 16:04 — REGNUM В Габрово (Центральная Болгария) в результате обрушившихся на регион ливней и урагана была серьезно повреждена городская инфраструктура. Порывы ветра повредили десятки километров линий электропередачи, демонтировали десятки уличных фонарей, а также повалили главную искусственную новогоднюю ель города и унесли на несколько сотен метров бутафорские сани Санта-Клауса, пишет 13 декабря софийская газета «Монитор».

Согласно официальной информации, общий ущерб от стихии исчисляется десятками тысяч евро. В Габрово и большинстве населенных пунктов Габровской области отсутствует электроэнергия, из-за обильных осадков были размыты дороги, включая шоссе регионального значения.

Ведутся восстановительные работы. Жители Габрово со свойственным им юмором утверждают, что до Рождества, отмечаемого в Болгарии 25 декабря, на центральной площади города нарядят живую ёлку, а со своих новых саней гостей будет приветствовать не западный Санта-Клаус, а болгарский Дядо Коледа (Дед Мороз).

Напомним, ранее из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями сразу в нескольких регионах Болгарии, пострадали сотни человек.