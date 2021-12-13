Москва, 13 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Оценить значение исследования клеточного иммунитета для последующей вакцинации от коронавируса пока не представляется возможным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме.

Government.ru Татьяна Голикова

«Очень недешевые исследования. Но подтвердить его сейчас стопроцентно для оценки последующей вакцинации не представляется возможным, поскольку в мире оно продолжается и в нашей стране оно продолжается», — сказала Голикова.

Опять же это связано с характером вируса, циркулирующего в популяции, уточнила заместитель председателя правительства РФ.