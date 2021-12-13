Лозанна, Швейцария, , 15:53 — REGNUM Международный союз триатлона (World Triathlon) принял решение о введении санкций против Федерации триатлона России (ФТР). Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба World Triathlon.

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Отмечается, что санкции введены в связи с «многочисленными нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами». Они будут действовать в течение года, а международная организация будет раз в квартал проверять, как соблюдаются принятые меры.

Санкции предполагают, что должностные лица ФТР в течение года не могут занимать посты в международных организациях. До конца 2022 года организации запрещено проводить соревнования и мероприятия мирового и европейского уровня.

Кроме того, ФТР обязана возместить World Triathlon все расходы, связанные с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами и тренерами.

Ранее за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы российские триатлонисты Игорь Полянский (три года), Александр Брюханков (три года) и Владимир Турбаевский (четыре года).

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