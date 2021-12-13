Москва, 13 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендует переболевшим COVID-19 до 2021 года вакцинироваться, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

«Для тех, кто переболел до 1 января 2021 года однозначно надо вакцинироваться», — сказала Голикова в ходе встречи с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

Потому что прошёл год, пояснила заместитель председателя правительства РФ.