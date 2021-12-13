Вологда, 13 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Вологодской области сокращается число госпитализированных с ковидом пациентов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«В настоящее время госпитализировано чуть более тысячи человек, загрузка моногоспиталей составляет 56%», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области от ковида скончались 16 человек.