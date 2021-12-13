Вологда, , 12:45 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области жертвами коронавируса стали 16 пациентов с ковидом, всего с начала пандемии — 2747.

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По данным оперштаба, 12 декабря в регионе было выявлено 347 носителей коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в области увеличилось до 94 850.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 29 558 случаев COVID-19, скончался 1 121 человек.